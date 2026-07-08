Bruselas da ultimátum a España para cumplir con meta de reciclado de residuos municipales

Compartir

2 minutos

Bruselas, 8 jul (EFE).- La Comisión Europea lanzó este miércoles un ultimátum a España para que cumpla con el objetivo de reciclado de residuos municipales de 2020, que el país sigue sin lograr, en un último aviso antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según informó la institución en un comunicado.

Además de España, Bruselas ha amenazado por este mismo motivo a Bulgaria, Chequia, Grecia, Croacia, Chipre, Hungría, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía. Estos países tienen un expediente abierto desde julio de 2024 pero «persisten» en el incumplimiento de esta exigencia.

Este objetivo viene recogido en la Directiva Marco de Residuos y, en concreto, establece que para 2020 al menos el 50 % de los residuos municipales urbanos (como papel, metal, plástico o cristal) debían ser preparados para su reciclado o reutilización.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente a otros Estados miembros por incumplir algunas metas recogidas en la Directiva sobre envases y residuos de envases, que establece objetivos generales relativos a residuos municipales (55 %) y reciclado general de envases (65 %), así como metas para materiales particulares como papel y cartón (75 %), vidrio (70 %), aluminio y plástico (50 %) y madera (25 %).

En particular, ha actuado contra Croacia por no alcanzar los objetivos generales, de vidrio y metales; contra Chipre y Portugal por incumplir el de vidrio; contra Grecia, Rumanía y Hungría por no lograr los de envases en general y vidrio, y contra Malta, por el general, el de papel y cartón y el de metales.

Todos estos socios del bloque han incumplido los citados objetivos anuales fijados para 2020, 2021, 2022 y 2023.

Además, Bruselas ha abierto expediente a Alemania y uno nuevo a Grecia y Chipre porque calcula que se quedarán cortos con respecto a los objetivos que deben cumplir a partir de 2025.

«Cumplir estos objetivos es esencial para impulsar el mercado único de materias primas secundarias y reforzar su circularidad. Esto contribuirá a reducir la dependencia de la UE de terceros países y mejorar su competitividad», destacó hoy la Comisión Europea.

Todos los países afectados disponen ahora de un plazo de dos meses para cumplir con las exigencias de la normativa comunitaria. De lo contrario, Bruselas podría dar un paso más en los procedimientos de infracción, que en última instancia pueden acabar ante la justicia europea si el país no consigue resolver las deficiencias detectadas. EFE

asa/ymo/cc