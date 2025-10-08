Bruselas da ultimátum a España por las normas de intercambio de información entre policías

Bruselas, 8 oct (EFE).- La Comisión Europea dio este miércoles un ultimátum a España, así como a Alemania, Bélgica, Estonia y Polonia, por no haber adaptado plenamente a su ordenamiento jurídico la Directiva sobre el intercambio de información entre los servicios de seguridad y aduanas de los Estados miembros.

Bruselas envió un dictamen motivado a los cinco países, segunda fase del procedimiento de infracción comunitario.

Esos cinco Estados miembros disponen de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias para adaptar la normativa.

De lo contrario, advirtió el Ejecutivo comunitario en un comunicado, podría remitir los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar la imposición de sanciones económicas.

La Directiva 2023/977 cubre en particular el intercambio de información con fines de prevención, detección o investigación de infracciones penales y establece normas para dicho intercambio de información en las distintas fases de una investigación, desde la fase de recogida de información hasta la fase de investigación penal, incluyendo el intercambio de información a través de Centros de Cooperación Policial y Aduanera.

Establece las normas organizativas y procedimentales para el intercambio de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la UE, incluido el establecimiento de un punto de contacto único que actúe como «ventanilla única» para el intercambio de información con otros Estados miembros de la UE. EFE

