Bruselas dará 205 millones de euros en 2026 para la promoción de alimentos sostenibles

2 minutos

Bruselas, 17 dic (EFE).- La Comisión Europea asignará 205 millones de euros en 2026 a los Estados miembros para cofinanciar actividades de promoción de alimentos sostenibles y de alta calidad tanto en la Unión Europea como en terceros países, anunció este miércoles esa institución.

Según Bruselas, se trata de la asignación más alta nunca dada para «mejorar la conciencia de los consumidores sobre los productos agrícolas europeos y los regímenes de calidad».

La cifra, que cofinanciará programas de agrupaciones de productores y otros organismos de comercio agroalimentario, incluye 70,3 millones para la promoción en terceros países y 79,7 millones para actividades en el mercado interior.

Este año se incluirá una nueva campaña de promoción de la alimentación europea en los Veintisiete para «sensibilizar y fomentar un sentimiento de orgullo» entre los consumidores comunitarios por la «alta calidad de los productos agroalimentarios de la UE», como parte del «modo de vida europeo», indicó la CE.

Fuera de la UE, los programas se dirigirán a regiones y países con un «elevado potencial de crecimiento» de los productos agroalimentarios europeos, entre los que se incluyen el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, China, Singapur y Norteamérica, señala el mismo comunicado.

El programa de trabajo también prevé destinar diez millones a misiones de alto nivel de la Comisión con delegaciones empresariales en terceros países, campañas de promoción e información y la participación de la UE en ferias internacionales de comercio agroalimentario, así como para el desarrollo de manuales de entrada en el mercado para los exportadores.

La Agencia Ejecutiva Europea de Investigación pondrá en marcha dos convocatorias de propuestas el 22 de enero de 2026, una para los llamados programas «simples», con una o varias organizaciones del mismo país de la UE y otro para «múltiples» programas, con al menos dos organizaciones de al menos dos Estados miembros, o de una o varias organizaciones a nivel europeo.

Además, se celebrará una jornada informativa en Bruselas y en línea el 27 y 28 de enero del próximo año. EFE

