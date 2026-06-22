Bruselas defiende pensar en acuerdo UE-Marruecos de forma global ante las quejas agrícolas

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Bruselas, 22 jun (EFE).- La Comisión Europea pidió este lunes considerar el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos sobre productos agrícolas de forma global y considerando el incremento de las exportaciones europeas al país africano en paralelo al impacto en los agricultores comunitarios, que plantearon su caso ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

«El acuerdo con Marruecos (…) en general ha sido beneficioso para las exportaciones europeas a Marruecos. Hay muchos sectores que se han beneficiado, incluido el agroalimentario. Cuando examinamos este acuerdo, no debemos pensar únicamente en las importaciones, sino también en las exportaciones», defendió un funcionario del Ejecutivo comunitario ante los eurodiputados.

Un ciudadano español bajo las cifras F.C.R. llevó ante esta comisión parlamentaria lo que a su juicio supone una infracción grave y continuada del derecho comunitario por parte de la Comisión Europea al aplicar este acuero, que «ignora» la jurisprudencia de la justicia europea sobre el Sáhara Occidental y «causa un perjuicio económico, social y legal» a los productores europeos.

El ciudadano explicó ante los eurodiputados que elevaba esta queja por «las infracciones graves como consecuencia de la laxitud en la aplicación del acuerdo» y la «ausencia de medidas correctoras que está generando una competencia desleal a los productores españoles y, por extensión, europeos».

En este sentido, reclamó al Parlamento Europeo que eleve un recurso de omisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la inacción del Ejecutivo comunitario y que pida a la misma corte un dictamen de compatibilidad del acuerdo con Marruecos con la legislación europea, como ya se hizo con el pacto con el Mercosur.

Para la Comisión Europea, en la petición «no se incluyen pruebas suficientes para probar un una vulneración del Derecho comunitario en este sentido» y urgió a mirar más allá del sector hortofrutícola y «contemplar el acuerdo en su conjunto para entender cuáles son los beneficios para la Unión Europea en general».

«Podemos admitir que ese tipo de acuerdo implica concesiones, beneficios e impactos para ambas partes», dijo el funcionario, que aseguró que «la Comisión ha respetado las sentencias del TJUE tanto en lo relativo al consentimiento del pueblo saharaui como en las cuestiones relativas al etiquetado» de los productos de este territorio. EFE

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