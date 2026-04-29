Bruselas denuncia a España por no trasponer norma para evaluar riesgos en sectores clave

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Bruselas, 29 abr (EFE).- La Comisión Europea denunció este miércoles a España y otros seis países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto la directiva para proteger a las entidades en sectores clave ante posibles riesgos como desastres naturales, atentados terroristas o ciberataques.

Los países de la UE tenían hasta el 17 de octubre de 2024 para incorporar la normativa a su legislación nacional, pero España, Bulgaria, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Suecia «no han incorporado ninguna medida de la directiva», dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La Comisión abrió por primera vez el expediente en noviembre de 2024 y este miércoles ha decidido llevarles ante la justicia europea, reclamando que les imponga sanciones financieras por haber incumplido sus obligaciones.

La directiva obliga a los Estados miembros a hacer evaluaciones de riesgo en entidades de sectores clave como el energético, el sanitario, el de transporte, el bancario, el digital o en la gestión de aguas, para evitar que se interrumpa el servicio ante posibles desastres naturales, atentados terroristas, ciberataques o sabotajes. EFE

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