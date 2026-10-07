Bruselas desembolsa 1.240 millones de euros para drones y misiles fabricados en Ucrania

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Bruselas, 7 oct (EFE).- La Comisión Europea desembolsó este miércoles 1.240 millones de euros para financiar drones, interceptores de drones, municiones y misiles fabricados por empresas ucranianas, en el marco del préstamo de apoyo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Rusia «continúa su estrategia deliberada de terror, tratando de hacer que la vida cotidiana sea insoportable para los ucranianos».

El pago hoy, añadió, «ayudará a fortalecer la industria de defensa de Ucrania», así como la capacidad de Kiev para «defenderse, proteger a las personas y las infraestructuras».

El préstamo de apoyo a Ucrania prevé destinar 60.000 millones de euros para defensa y 30.000 millones para asistencia presupuestaria durante el período 2026-2027.

En 2026 se espera un desembolso de 28.300 millones de euros para apoyar la capacidad industrial de defensa de Ucrania, recordó la Comisión Europea en un comunicado, y precisó que el resto de pagos seguirán en las próximas semanas.

Apoyar a Ucrania en defensa es una «prioridad clave», indicó Bruselas, y añadió que las decisiones de financiación responden a la evolución de las necesidades de Ucrania y están sujetas a condiciones y seguimiento previamente fijados.

Desde 2022, la UE y sus países han aportado 228.700 millones de euros en apoyo a Kiev, incluidos 3.800 millones de euros procedentes de los ingresos de activos rusos inmovilizados.

Para lo que queda de 2026, Ucrania dispone aún de 32.500 millones de euros en concepto de ayuda financiera, de los que 28.100 millones de euros siguen disponibles para su desembolso en el marco del préstamo de apoyo a Ucrania, que incluye 15.400 millones de euros para apoyar la capacidad industrial de defensa de Ucrania y 12.700 millones de euros en apoyo presupuestario.

También están disponibles 4.400 millones en apoyo presupuestario en el marco del Mecanismo para Ucrania inicial para este año, lo que eleva ese apoyo a más de 17.000 millones de euros en 2026, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el Plan para Ucrania y en el Memorando de Entendimiento. EFE

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