Bruselas desembolsa 2.860 millones euros a Ucrania para sistemas de defensa y municiones

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Bruselas, 14 oct (EFE).- La Comisión Europea desembolsó este miércoles 2.860 millones de euros a Ucrania para adquirir drones, sistemas de defensa aérea, misiles y otros sistemas, en el marco del préstamo de apoyo a Kiev por valor de 90.000 millones de euros.

La financiación permitirá también comprar radares, sistemas de guerra electrónica y municiones, precisó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas precisó que en las próximas semanas continuarán los desembolsos en el ámbito de la defensa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , dijo que «mientras Rusia se estanca en el frente, continúa intensificando sus ataques aéreos, que tienen como objetivo cruel a civiles e infraestructuras ucranianas».

En ese contexto, indicó que el apoyo de Europa «es más importante que nunca» y explicó que con el desembolso de 2.860 millones la UE continúa «atendiendo las necesidades operativas más urgentes de Ucrania, incluidos los drones y misiles vitales para su defensa».

El préstamo de apoyo a Ucrania incluye una financiación de 60.000 millones de euros para defensa y 30.000 millones de euros para asistencia presupuestaria durante el periodo 2026-2027.

Solo en 2026 prevé el desembolso de 28.300 millones de euros para apoyar la capacidad industrial de defensa de Ucrania.

La Comisión subrayó la urgencia de la ayuda, con vistas al cuarto invierno desde la invasión de Rusia.

Desde 2022, la UE y sus Estados miembros han proporcionado a Ucrania 231.500 millones de euros en ayuda, incluidos 3.800 millones de euros procedentes de la venta de activos rusos inmovilizados.

De aquí a finales de este año Ucrania aún dispone de 29.640 millones de euros en apoyo financiero, incluidos 25.240 millones en el marco del Préstamo de Apoyo a Ucrania, de los cuales 12.540 millones se destinan a apoyar la capacidad industrial de defensa de Ucrania y 12.700 millones a apoyo presupuestario.

Además, Bruselas recordó que hay 4.400 millones de euros previstos en apoyo presupuestario en el marco del Mecanismo inicial para Ucrania de este año. EFE

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