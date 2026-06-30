Bruselas desembolsa 3.900 millones de euros para drones en el marco del préstamo a Ucrania

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Bruselas, 30 jun (EFE).- La Comisión Europea anunció este martes el desembolso de 3.900 millones de euros en favor de Ucrania para la adquisición de drones, el primer tramo de los 6.000 millones que se destinarán a ese objetivo, en el marco del préstamo de la Unión Europea (UE) a ese país, por valor de 90.000 millones de euros.

«Hoy liberamos un primer tramo de 3.900 millones de euros para tecnología avanzada de drones con el fin de reforzar la defensa de Ucrania. Y habrá más. Estas inversiones ayudarán a Ucrania a proteger a sus ciudadanos, defender su soberanía y reforzar la seguridad de Europa, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

mb/jgb