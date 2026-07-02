Bruselas desembolsa a España 5.700 millones del sexto pago del plan de recuperación

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Bruselas, 2 jul (EFE).- La Comisión Europea dio este jueves luz verde al desembolso a España de 5.700 millones de euros correspondientes parcialmente a la sexta solicitud del fondo de recuperación, y autorizó otro pago correspondiente a dos hitos incumplidos de la quinta solicitud.

El Ejecutivo comunitario constató que España ha cumplido satisfactoriamente los 51 hitos y 64 de los 67 objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo.

Este pago está destinado a reformas e inversiones en áreas como la biodiversidad sostenible, la investigación y el desarrollo, los derechos sociales, la educación y la formación profesional, la cultura, el turismo sostenible, la gestión del agua y la eficiencia de la justicia.

Las principales medidas previstas son el fortalecimiento del marco regulatorio para la construcción de viviendas, el impulso del sistema de salud y la movilidad sostenible, una mejora en la Red Transeuropea de transporte, y proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica.

Los hitos correspondientes al quinto pago son la digitalización de las entidades locales y regionales, que supone 25 millones de euros, así como otro hito en materia fiscal que supuso un importe adicional de 277 millones de euros.

En lo que respecta a los tres objetivos pendientes de la sexta solicitud de pago, se refieren, respectivamente, a inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas.

España tiene previsto presentar una solicitud motivada para modificar los objetivos con el fin de aclarar los elementos necesarios para demostrar la ejecución de la inversión, garantizando al mismo tiempo que se mantengan la ambición y los objetivos políticos de las medidas, según explicó la Comisión.

La solicitud de pago de hoy elevaría a 76.000 millones de euros los fondos abonados a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo 11.000 millones de euros en prefinanciación, lo que corresponde al 76 % del total de fondos contemplados en el plan español de recuperación y resiliencia.

En total, se han cumplido ya el 60 % de los objetivos y metas establecidos en dicho plan. EFE

mas/mra