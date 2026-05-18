Bruselas destaca que el nuevo sistema digital de fronteras vetó a 800 personas peligrosas

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Zagreb, 18 may (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, defendió este lunes en Croacia la eficacia del nuevo sistema digital de fronteras de la Unión Europea (UE), al destacar que desde su puesta en funcionamiento hace seis meses ha impediddo la entrada al bloque de 800 personas consideradas peligrosas.

«Hubo 800 personas (rechazadas) que representaban una amenaza para la seguridad de la Unión Europea. Esto demuestra que este sistema realmente funciona y que lo necesitamos», subrayó el comisario europeo en una rueda de prensa tras una reunión de ministros del Interior del MED9 en la ciudad croata de Rovinj.

El MED9 reúne a los nueve países mediterráneos de la UE (Portugal, España, Francia, Italia, Malta, Eslovenia, Croacia, Grecia y Chipre) en un foro de coordinación política centrado en retos comunes del sur de Europa como la migración, la seguridad y la estabilidad regional.

Brunner citó los datos del informe de la Comisión Europea que señaló que en los primeros seis meses de puesta en marcha del sistema electrónico de entradas y salidas, que refuerza la protección de las fronteras exteriores, se registraron más de 66 millones de movimientos y se denegó la entrada a 32.000 personas.

El comisario destacó en la rueda de prensa que, en la ruta migratoria de los Balcanes occidentales, en los últimos dos años se ha registrado una disminución del 55 % en los cruces ilegales, del 90 % en los últimos tres años y del 43 % en los primeros cuatro meses de este año.

«Así que definitivamente vamos en la dirección correcta», dijo, refiriéndose a las reformas llevadas a cabo en los últimos años por la UE respecto a la gestión de sus fronteras externas, y añadió que los 27 siguen trabajando «en una reforma migratoria de gran envergadura».

En esa línea, subrayó la importancia del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que entra en vigor el 12 de junio y fija normas comunes sobre asilo, gestión de fronteras y reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, y que describió como «una de las reformas más importantes del sistema migratorio de la UE».

Evaluó que los Estados miembros están logrando avances importantes en la adaptación de su legislación nacional a las nuevas normas.

El comisario expresó su confianza en que la UE está cerca de cerrar la normativa sobre devoluciones, que reforzará la cooperación entre los Estados miembros y endurecerá las normas para quienes hayan sido condenados por delitos.

El segundo día de esta reunión, en que participa el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, estará dedicado al tema de la ‘La lucha contra el contrabando de drogas por mar y la respuesta de los países del MED9 al crimen organizado’.EFE

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