Bruselas destina 26 millones euros a proyectos españoles para descarbonizar el transporte

2 minutos

Bruselas, 17 nov (EFE).- La Comisión Europea anunció este lunes que destinará 26,3 millones de euros de fondos comunitarios a proyectos para descarbonizar el transporte en España, de una partida total de 600 millones para el conjunto de la Unión Europea.

El dinero comunitario financiará el 30 % de media de los 87,6 millones presupuestados para las once iniciativas con participación española.

En concreto, Bruselas respaldará con ayudas europeas la instalación de 30 nuevas hidrogeneras en la red española de carreteras, la electrificación de la terminal de contenedores BEST del Puerto de Barcelona y la creación de 106 puntos de recarga para autobuses urbanos del grupo Avanza.

También aportará fondos a la puesta en marcha de sistemas eléctricos OPS para abastecer a buques en el Puerto de Tarragona y financiará parcialmente una planta integrada para producir hidrógeno verde y abastecer a vehículos pesados en Valencia.

Además, España participará en varios proyectos paneuropeos de recarga ultrarrápida y redes transfronterizas, liderados por compañías como Zunder, Electra, Engie, Voltix o Mota-Engil, que instalarán puntos de recarga adicionales en territorio español dentro de corredores transeuropeos.

«Este importante apoyo de la UE a organizaciones públicas y privadas acelerará la transición del sector del transporte hacia un futuro sostenible», declaró en un comunicado la directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, Paloma Aba Garrote.

El paquete de subvenciones «demuestra la ambición de la UE de hacer de la movilidad de cero emisiones una realidad cotidiana», agregó. EFE

jaf/drs/LAB