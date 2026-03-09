Bruselas destina 30 millones de euros al proyecto español LIFE HumedalES

Bruselas, 9 mar (EFE).- La Comisión Europea anunció este lunes que repartirá 103 millones de euros entre siete proyectos estratégicos del programa LIFE, entre los que se cuenta la iniciativa española HumedalES, que restaurará 26.200 hectáreas en las 17 comunidades autónomas y que recibirá 29,7 millones de fondos europeos.

«En España, LIFE HumedalES es el mayor proyecto jamás financiado en el marco del Programa LIFE», indicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que añadió que la iniciativa que se desplegará por 107 espacios de la red Natura 2000 busca reforzar la protección frente a inundaciones, la seguridad hídrica y la biodiversidad.

Los humedales españoles son abundantes y ricos en biodiversidad, pero están desapareciendo a un ritmo alarmante, señala la Comisión en la descripción de LIFE HumedalES, que también tiene como objetivo recaudar 111 millones de euros adicionales en financiación complementaria y se inscribe en la aplicación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE en España.

«La inversión de hoy refuerza la infraestructura natural de Europa, que es la base de nuestra seguridad económica, competitividad y resiliencia», afirmó la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

Los siete proyectos seleccionados -también en Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Portugal y Eslovaquia- buscan «apoyar y acelerar la aplicación de las políticas medioambientales y climáticas de la UE, los proyectos se centran especialmente en la resiliencia climática e hídrica, la restauración de la naturaleza, la economía circular y el uso sostenible del suelo».

Abarcan desde la mejora de la calidad del agua en Finlandia y la adaptación al cambio climático en la región francesa de Grand Est, hasta una aplicación más eficaz de la estrategia marina en Grecia; acelerar la economía circular en los Países Bajos y en las islas portuguesas de las Azores o apoyar soluciones basadas en la naturaleza en Eslovaquia.

«El coste de la inacción no deja de aumentar. Invertir en el clima no es opcional, es esencial para nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra independencia» dijo el comisario de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra. EFE

