Bruselas destina cerca de 1.600 millones de euros en ayudas a España por la dana

Bruselas, 3 oct (EFE).- La Comisión Europea propuso este viernes desembolsar 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE y 645 millones de euros en fondos de cohesión a España para hacer frente a las consecuencias de la dana del pasado octubre en Valencia.

«La devastación de la que fuimos testigos hace casi un año en la región de Valencia y en España afectó profundamente a Europa (…). Hoy comprometemos cerca de 1.600 millones de fondos europeos para apoyar el vital trabajo de recuperación, reparación y reconstrucción», dijo en un comunicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. EFE

