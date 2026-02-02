Bruselas dice a Hungría que veto al gas ruso es legal y los Estados miembros deben cumplir

Lisboa, 2 feb (EFE).- El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, afirmó este lunes en Lisboa que el veto comunitario al gas procedente de Rusia es «legal» y recordó que todos los Estados miembro de la Unión Europea (UE) están obligados a cumplirlo, en alusión a las reticencias eslovacas y húngaras.

Esa fue la respuesta de Jorgensen en una rueda conjunta en Lisboa con la ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, donde fue preguntado por la denuncia que Hungría ha interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra la prohibición.

«Puedo garantizar a todo el mundo que la propuesta que hemos sacado adelante es 100 % legal y que, por supuesto, todos los Estados miembros tienen que cumplir con la legislación europea, incluso si no están de acuerdo», remarcó el comisario europeo.

Jorgensen explicó que, con este veto, la UE «dejará de ayudar de forma indirecta a la guerra de (Vladímir) Putin en Ucrania comprando gas a Rusia».

«Es una decisión muy positiva -prosiguió-, también significa que Rusia ya no podrá chantajear a los Estados miembros de la UE usando como arma la energía».

Agregó que desde la UE están siendo «muy activos» en ayudar a los países que resultarán más afectados por la prohibición, que, admitió, va a suponer una serie de retos.

La UE empezará a prohibir la firma de nuevos contratos de importación de gas ruso a partir del próximo 25 de abril, según el calendario publicado este lunes por la Comisión Europea a propósito de la normativa REPowerEU, que entra en vigor mañana.

En esa fecha se prohibirá la suscripción de nuevos contratos a corto plazo de gas natural licuado (GNL) ruso, lo que marcará el primer punto de inflexión de una hoja de ruta que aspira a terminar con todas las importaciones gasísticas rusas a finales de 2027.

Eslovaquia y Hungría consideran el reglamento ilegal y quieren llevarlo ante la Justicia europea: De hecho, el Gobierno ultranacionalista húngaro confirmó este lunes que ya ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). EFE

