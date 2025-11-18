Bruselas dice al PP que examinará cadenas suministro de tecnología ante contratos Huawei

2 minutos

Bruselas, 18 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) reiteró este martes que examinará «de manera general» la resiliencia de las cadenas de suministro y infraestructuras de las tecnologías de comunicación para evitar dependencias críticas, después de que el PP les preguntara por la adjudicación a Huawei de un contrato del Gobierno español para el almacenamiento de escuchas judiciales.

En respuesta a una pregunta de la eurodiputada Dolors Montserrat, la vicepresidenta de la Comisión Europea Henna Virkunnen señaló que la institución ya tenía prevista esta revisión general en su estrategia de seguridad interior presentada en abril de este año, más de tres meses antes del contrato del Ejecutivo español con el gigante chino.

«Como anunciamos en abril de 2025, la Comisión examinará de manera más general la resiliencia de las cadenas de suministro e infraestructuras de las tecnologías de comunicación en la próxima revisión de la Ley de Ciberseguridad con vistas a evitar dependencias críticas y proteger nuestras cadenas de suministro de tecnología frente a proveedores de alto riesgo», dijo Virkunnen.

La Comisión Europea ya había advertido en septiembre de que el contrato entre el Ministerio del Interior español y la empresa de telecomunicaciones china Huawei para almacenar escuchas telefónicas judiciales «puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera».

En la respuesta, que la propia Virkunnen trasladó al eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, se recordaba que Bruselas ya consideró en 2023 que Huawei y ZTE «presentan riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G» y se comprometió a evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones a las redes móviles de ambas compañías, así como a restringirles la financiación europea.

Además, se instaba a todos los países de la UE a «adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores» y ya se preveía la revisión general de la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información, la comunicación y sus infraestructuras.

El contrato entre España y Huawei, por valor de 12,3 millones de euros, llevó al Gobierno estadounidense de Donald Trump a suspender el intercambio de inteligencia con España, después de que así se lo pidieran los directores de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, Tom Cotton y Rick Crawford, respectivamente. EFE

lzu/rja/cg