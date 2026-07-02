Bruselas dice que está «atenta» a que en España no se discrimine por razón de nacionalidad

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Bruselas, 2 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este jueves que está «atenta» a que en ningún país de la Unión Europea se discrimine por razón de nacionalidad, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre los pactos de Gobierno a nivel regional entre PP y Vox y la legalidad del principio de «prioridad nacional».

En respuesta a una pregunta parlamentaria remitida por la delegación del PSOE en la Eurocámara, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, señaló que la Comisión no se pronuncia sobre los acuerdos políticos alcanzados «en el contexto de la formación de gobiernos regionales», pero sí se refirió a la «observancia» del derecho comunitario.

«La Comisión está atenta a cualquier novedad en todos los Estados miembros a fin de velar por la observancia del Derecho de la Unión, incluido el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, las disposiciones pertinentes sobre la ciudadanía de la Unión y la libre circulación de personas, y la Carta de los Derechos Fundamentales», dijo McGrath en su respuesta escrita.

En cualquier caso, recalca el comisario, el Ejecutivo comunitario no tiene «conocimiento de que hasta la fecha se haya adoptado o propuesto legislación para aplicar las partes pertinentes de dichos acuerdos» en varias comunidades autónomas españolas.

La delegación socialista europea apunta a que el planteamiento de la «prioridad nacional» como la posibilidad de otorgar un acceso preferente a nacionales frente a personas migrantes y ciudadanos europeos en ámbitos como la vivienda, las ayudas, prestaciones o servicios públicos les «suscita dudas en relación con su compatibilidad con el Derecho de la Unión».

En un comunicado, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar dijo que la respuesta de la Comisión no le sorprende. «El Partido Popular tendrá que responder por abrir la puerta a la xenofobia para complacer a la extrema derecha», aseguró. EFE

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