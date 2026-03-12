Bruselas dice que ha presionado a España por la seguridad de los trenes y ha mejorado

4 minutos

(Actualiza con intervenciones de eurodiputados y réplica del comisario)

Estrasburgo (Francia), 12 mar (EFE).- El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, dijo este jueves que el Ejecutivo comunitario ha presionado en los últimos años a España para que potencie la seguridad ferroviaria, y agregó que las autoridades la han «mejorado».

«En España, en los últimos años hemos presionado para que haya mejoras sistemáticas y las autoridades españolas de seguridad ferroviaria han conseguido mejorar», dijo Tzitzikostas en un debate en el Parlamento Europeo.

El comisario griego del Partido Popular Europeo (PPE) agregó que aún es «demasiado pronto» para extraer conclusiones sobre el accidente ocurrido en la localidad española de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que dejó 46 víctimas mortales y centenares de heridos.

Pero agregó que, a petición de las autoridades españolas, la agencia ferroviaria de la UE (ERA, por sus siglas en inglés), está «haciendo un seguimiento de los avances para garantizar la independencia y el respeto pleno de las normas europeas».

En un debate centrado en particular en Adamuz y en el siniestro ferroviario de 2023 en el área griega de Tempe, en el que fallecieron 57 personas, Tzitzikostas llamó a los tribunales nacionales a definir responsabilidades y a administrar justicia en los casos mencionados.

También abogó por «invertir aún más en seguridad ferroviaria» para «eliminar problemas y carencias estructurales», aunque recordó que el ferrocarril «sigue siendo el medio de transporte terrestre más seguro».

A finales de los años noventa había cinco accidentes serios de trenes al año en la UE, y en 2020 el ratio había bajado a un siniestro anual de gravedad, indicó el comisario, quien agregó que el Ejecutivo comunitario trabaja en un nuevo reglamento sobre metodologías comunes de seguridad que espera presentar en el segundo semestre del año.

Debate entre los eurodiputados españoles

En el turno de los parlamentarios, el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz dijo que su partido lleva «tiempo alertando a la Comisión Europa sobre el deterioro de la red en España» y criticó la labor del ministro español de Transporte, Óscar Puente.

Asimismo, cuestionó la labor de Adif en la investigación, reclamó «responsabilidad y transparencia» para «que esto no vuelva a ocurrir» y llamó a la Comisión Europea a intervenir ante la «inacción» del Gobierno de España.

El también popular Juan Ignacio Zoido alegó que el Gobierno de España «ha sustituido la gestión por la propaganda», y afeó al ministro de Transporte que dedique más atención «a las redes sociales que a las redes ferroviarias».

Por su parte, la socialista Rosa Serrano Sierra defendió la actuación del Gobierno, que se basa en «atención y respeto a las víctimas» y la «transparencia y responsabilidad en la investigación».

La también socialdemócrata Leire Pajín aseguró que la gestión del Gobierno fue «transparente, coordinada y eficaz».

Desde Vox, el europarlamentario Juan Carlos Girauta se refirió al accidente de Adamuz como «un caso de negligencia» derivado de la «la irresponsabilidad de Pedro Sánchez».

En nombre del PNV, Oihane Agirregoitia Martínez llamó a la Comisión Europea a «garantizar la plena aplicación de la normativa europea», mientras que la eurodiputada del BNG Ana Miranda preguntó al Ejecutivo comunitario si considera que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España «es independiente o no».

En su turno de respuesta final, el comisario europeo de Transporte recordó que la seguridad es una responsabilidad compartida que se inicia en los gestores y operadores de red, a quienes supervisan las autoridades nacionales, que a su vez controla la ERA bajo vigilancia de la Comisión Europea.

«Si la ERA y la Comisión ven que la acción de las autoridades nacionales es demasiado débil o no tienen competencias o recursos» se insta a los Estados miembros a reaccionar y, si no es así,»la Comisión tiene que actuar y lo hace», subrayó.

Tzitzikostas propuso también un mandato reforzado de la ERA y hacer «pleno uso» de las herramientas que ofrece la tecnología, así como contribuir a garantizar «investigaciones independientes y exhaustivas», porque «aprendemos de la verdad y debemos justicia a las víctimas y a sus familias».

«Estamos esperando que el poder judicial indique quiénes han sido los responsables de estas dos tragedias y que esas personas rindan cuentas», concluyó. EFE

jaf/par/llb