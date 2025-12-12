Bruselas dice que las firmas europeas están protegidas frente a demandas legales de Rusia

Bruselas, 12 dic (EFE).- El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, aseguró este viernes que las entidades financieras depositarias de los activos rusos congelados en la Unión Europea están «totalmente protegidas» frente a demandas de Moscú, después de que el Banco Central de Rusia haya presentado una demanda contra la belga Euroclear.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete, el comisario recordó que los activos del banco central ruso depositados en entidades como Euroclear, que alberga la mayoría de los mismos en la UE, están inmovilizados por la aplicación del régimen de sanciones comunitario, que está en línea con la legislación internacional.

«Las instituciones financieras de la UE que tienen estos activos inmovilizados están totalmente protegidas de procedimientos legales. Específicamente, bajo nuestro régimen de sanciones, los depositarios centrales de valores pueden compensar cualquier confiscación en Rusia con los activos congelados o inmovilizados aquí», explicó Dombrovskis.

El comisario añadió que la UE puede esperar que «Rusia siga lanzando procedimientos legales especulativos para evitar que la UE aplique la ley internacional y persiga que Rusia pague compensaciones a Ucrania por los daños causados».

Por ello, añadió, tanto en el régimen de sanciones vigente como en las propuestas presentadas la semana pasada para financiar a Ucrania se han incluido «protecciones adicionales» para las instituciones financieras de la UE que albergan estos activos inmovilizados del Banco Central de Rusia.

Las propuestas a las que hizo referencia el comisario incluyen otorgar a Ucrania un préstamo financiado con el efectivo que generan los activos rusos soberanos inmovilizados en entidades financieras de la UE (unos 210.000 millones de euros de los que 185.000 millones están en Euroclear), que Kiev solo tendría que devolver una vez que Moscú le haya pagado compensaciones de guerra.

Estas incluyen además una propuesta para que los activos permanezcan inmovilizados de manera más indefinida, sin depender de la renovación de las sanciones cada seis meses por unanimidad, así como otras para proteger a países y entidades de «medidas de represalia dentro de Rusia, y de expropiaciones ilegales fuera de Rusia, sobre todo en jurisdicciones afines a Rusia».

Dombrovskis insistió en que la propuesta es «legalmente robusta», en línea con la legislación internacional, no conlleva una confiscación de los activos rusos y respeta el principio de soberanía.

No lo ve así Rusia, cuyo banco central ha presentado hoy una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra el depositario Euroclear «con el objetivo de obtener una indemnización por los daños causados» por el supuesto manejo de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, según explicó el regulador ruso.

El órgano sostiene que las decisiones de Euroclear «causaron daños al BCR (Banco Central de Rusia) debido a la incapacidad de gestionar el efectivo y los valores pertenecientes» allí depositados.

El temor a este tipo de represalias es una de las principales razones por las que Bélgica se opone al plan comunitario de usar el efectivo ligado a los activos rusos para financiar a Ucrania, que sin embargo cuenta con el apoyo de la mayoría del resto de países miembros de la UE. Estos esperan encontrar un acuerdo para seguir apoyando a Kiev en su cumbre de la próxima semana. EFE

