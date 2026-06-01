Bruselas dice que mejorar la prevención de incendios «no es opcional» sino una «necesidad»

3 minutos

Bruselas, 1 jun (EFE).- La Comisión Europea advirtió este lunes de que mejorar la coordinación y reforzar la prevención contra incendios forestales «ya no es opcional» para el bloque, sino una «necesidad» dado el impacto que tienen estos eventos sobre las vidas de los ciudadanos, las economías locales y el medioambiente.

Así se expresaron ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo tanto la comisaria europea para la Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, como la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en una audiencia en la que ambas presentaron la nueva estrategia del Ejecutivo comunitario en la materia, desvelada en marzo.

«Reforzar la resiliencia de Europa ante incendios ya no es opcional, es una necesidad para proteger a los ciudadanos, el medioambiente y la economía», subrayó Roswall antes de reclamar un «enfoque europeo más integrado» para la gestión del riesgo de incendios.

Ese es el principal objetivo de las recomendaciones que Bruselas presentó a finales de marzo y en la que instó a los Estados miembros de la UE a reforzar la prevención frente a incendios forestales cada vez más grandes, frecuentes y destructivos.

En esta línea, la comisaria sueca añadió que los incendios forestales «ya no son cuestiones aisladas o medioambientales», sino que están «estrechamente relacionados» con el cambio climático, los periodos «prolongados» de calor y sequía, la gestión «insostenible» de tierras, la pérdida de biodiversidad o el estrés hídrico.

En este escenario, la «primera línea de defensa» y la manera más efectiva de afrontar esta realidad, según Roswall, es tener unos entornos rurales «activos» dominados por actividades agrícolas y ganaderas «sostenibles» y unos suelos «diversos» que «reduzcan la aparición de vegetación seca».

A su lado, la comisaria Lahbib defendió la necesidad de que la UE se «coordine mejor» y tenga una preparación adecuada para «asegurar que (los recursos) están listos antes de que un incendio empiece».

«Tenemos que saber quién tiene qué, quién puede hacer qué y dónde», remarcó la comisaria belga, quien aseguró que hasta ahora los Estados miembros han estado «trabajando en paralelo en lugar de juntos» y que esta es una de las cuestiones que quiere resolver la reciente estrategia de Bruselas.

Este documento de recomendaciones asume un enfoque que abarca la preparación, la respuesta y la recuperación, pero pone el foco en actuar antes de que se declaren los fuegos, con una mejor gestión del territorio y de los ecosistemas.

Para ello, propone reforzar las medidas de prevención basadas en los ecosistemas, como la restauración de espacios naturales, la gestión forestal sostenible o prácticas agrícolas y ganaderas que reduzcan el riesgo de incendios.

En paralelo, la Comisión quiere mejorar la anticipación mediante mejores sistemas de vigilancia y alerta temprana, apoyados en herramientas como el sistema europeo de información sobre incendios forestales y el programa satelital Copernicus.

En el ámbito operativo, Bruselas continuará reforzando la cooperación entre Estados miembros, con el despliegue preventivo de bomberos en zonas de riesgo y el intercambio de expertos.

«Europa tiene que elegir: podemos tratar cada temporada de incendios como una sorpresa o podemos aceptar lo que nos dice la evidencia, que esta es la nueva realidad. Hemos elegido prepararnos y esta comunicación (la estrategia) es gran parte de eso», afirmó Lahbib. EFE

asa/mb/icn

(video)(foto)