Bruselas dice que no tiene la intención de bloquear a Shein en la UE

2 minutos

(Actualiza con un mensaje en redes sociales de la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Digital, Henna Virkkunen)

Bruselas, 6 nov (EFE).- La Comisión Europea aseguró este jueves que no tiene la intención de suspender «ninguna plataforma» de comercio electrónico a nivel europeo, después de que el Gobierno francés iniciase ayer el procedimiento para bloquear temporalmente la web de la compañía china Shein.

El portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, recordó que Bruselas mantiene abierta un investigación sobre Shein por la venta de productos ilegales, en el marco de la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las plataformas digitales a eliminar con rapidez este tipo de contenido.

Sin embargo, «no tenemos la intención de suspender ninguna plataforma a nivel europeo», continuó Regnier, quien recordó que la DSA actúa bajo el principio de proporcionalidad, por lo que esa posibilidad «es el último recurso».

«Hay muchos contenidos legítimos en estas plataformas. Por el hecho de que circulen ciertos tipos de bienes ilegales no puedes bloquear de repente una plataforma», recalcó el portavoz.

El Gobierno francés dio el miércoles a Shein un plazo de 48 horas para demostrar que su contenido en internet cumple la legislación francesa, en plena investigación judicial por su venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas, o de lo contrario podrá emitir una orden de requerimiento digital para suspender su página web.

La ministra delegada para Asuntos Digitales de Francia, Anne Le Henanff, se reunió hoy en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, quien al término del encuentro dijo que «el contenido ilegal no tiene cabida en internet».

«El daño en internet no conoce fronteras. Por eso, la DSA es crucial para proteger a todos los usuarios de la UE», escribió Virkkunen en redes sociales.

La posibilidad de bloquear a la firma china para toda la UE deberían tomarla las autoridades irlandesas, precisó el portavoz comunitario, ya que es en Dublín donde Shein tiene su sede para Europa. EFE

drs/par/rcf