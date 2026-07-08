Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España

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Bruselas, 8 jul (EFE).- La Comisión Europea dijo este miércoles que «siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea y de sus Estados miembros estén completamente protegidos», después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya pedido cortar «todo el comercio» con España.

El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, pidió a Washington que respete el pacto comercial que ha firmado con la Unión Europea, por el que se ha comprometido a aplicar un gravamen del 15 % a la mayoría de productos europeos, a cambio de que sus bienes industriales lleguen al bloque comunitario libres de aranceles.

«Continuaremos defendiendo un comercio transatlántico estable, predecible y mutuamente beneficioso», continuó el portavoz, quien afirmó que «salvaguardar esta relación es más importante que nunca en tiempos de perturbaciones geopolíticas».

En una comparecencia ante la prensa durante la cumbre que la OTAN celebra hoy en Ankara, Trump dijo que «España es una causa perdida» y pidió cortar «todo el comercio» con Madrid.

«España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (…) No queremos tener nada que ver», aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato «de inmediato», porque España «no tiene remedio; son mala gente».

Precisó que, aunque hay algunos «casos más» de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España, «en particular», figura en el grupo de los que «se muestran hostiles».

«Ganan muchísimo dinero a nuestra costa y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos», amenazó.

«Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: ‘Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor'», subrayó Trump. EFE

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