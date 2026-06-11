Bruselas dice que su contacto con China continúa a varios niveles

2 minutos

Bruselas, 11 jun (EFE).- La Comisión Europea, que está estudiando la posibilidad de aplicar nuevas medidas comerciales contra China para proteger a su industria, dijo este jueves que los contactos con Pekín «continúan a varios niveles» aunque instó al Gobierno chino a que el diálogo dé «resultados».

«Continuamos (manteniendo) nuestros contactos con China a varios niveles. El diálogo debe dar resultados y esta es nuestra prioridad», dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz respondió así a la información que hoy publica el diario británico «Financial Times», explicando que en protesta por las medidas que estudia Bruselas, China canceló recientemente dos reuniones en Pekín, una a nivel ministerial para discutir cuestiones digitales y otra con el subsecretario general del servicio diplomático de la Unión Europea, Olof Skoog.

Gill recordó la reunión que ayer mantuvieron en Bruselas el viceministro de Comercio chino, Ling Ji, y la directora general de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, Ditte Juul Jorgensen, para «intercambiar opiniones» y «preparar próximas reuniones entre la UE y China».

Está previsto que el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, se reúna en Bruselas a finales de junio con su homólogo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, un encuentro que confirmó el propio comisario europeo, pero sobre el que aún no se ha comunicado oficialmente la fecha.

La relación comercial entre la UE y Pekín se ha tensado en los últimos tiempos, con medidas como los aranceles que Bruselas impuso hace dos años a los vehículos eléctricos chinos para proteger a su industria automovilística.

Y más recientemente, por la ley de Aceleración Industrial -que da preferencia a las empresas europeas en las licitaciones públicas- y la de Ciberseguridad -que sienta las bases para vetar a las chinas Huawei y ZTE en el desarrollo de infraestructuras esenciales-.

Normas contra las que el Gobierno chino ha advertido ya de represalias si no se retiran, ya que considera que contienen medidas discriminatorias. EFE

drs/mb/alf