Bruselas eleva al 2,4 % el crecimiento del PIB en España este año, con la inflación al 3 %

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Bruselas, 21 may (EFE).- La Comisión Europea revisó este jueves una décima al alza su previsión de crecimiento económico para España este año, hasta el 2,4 %, pese al impacto de la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento de los combustibles que, sin embargo, elevarán la inflación hasta el 3 % en el presente ejercicio.

En las Previsiones de Primavera publicadas hoy el Ejecutivo comunitario señala que la actividad económica en España seguirá siendo «relativamente boyante» en 2026 «pese al incierto entorno geopolítico» y al golpe que suponen los mayores precios energéticos por el cierre del estrecho de Ormuz, aunque advierte de la amenaza que la guerra supone para el turismo.

Aun así, la revisión al alza del PIB español contrasta con la situación del resto de grandes economías de la UE, que todas sufren recortes en sus previsiones y en especial con Alemania, cuya estimación pasa del 1,2 % al 0,6 %.

El PIB de España, sin embargo, se moderará al 1,9 % (una décima menos que lo calculado previamente por Bruselas) en 2027, ejercicio en el que el incremento será del 2,5 % (cinco décimas más). EFE

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