Bruselas eleva al 2,4 % el crecimiento del PIB en España este año, con la inflación al 3 %

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Bruselas, 21 may (EFE).- La Comisión Europea revisó este jueves una décima al alza su previsión de crecimiento económico para España este año, hasta el 2,4 %, pese al impacto de la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento de los combustibles que, sin embargo, elevarán la inflación hasta el 3 % en el presente ejercicio.

En las Previsiones de Primavera publicadas hoy el Ejecutivo comunitario señala que la actividad económica en España seguirá siendo «relativamente boyante» en 2026 «pese al incierto entorno geopolítico» y al golpe que suponen los mayores precios energéticos por el cierre del estrecho de Ormuz, aunque advierte de la amenaza que la guerra supone para el turismo.

Aun así, la revisión al alza del PIB español contrasta con la situación del resto de grandes economías de la UE, ya que todas sufren recortes en sus previsiones y en especial con Alemania, cuya estimación pasa del 1,2 % al 0,6 %.

El PIB de España, sin embargo, se moderará al 1,9 % (una décima menos que lo calculado previamente por Bruselas) en 2027, ejercicio en el que el incremento será del 2,5 % (cinco décimas más).

El turismo, principal riesgo

El consumo privado, impulsado por el crecimiento del empleo y la llegada de migrantes, y la inversión privada y de los fondos de recuperación serán los principales vectores que impulsarán el PIB tanto este año como el siguiente.

En cambio, el «principal riesgo» de la economía española vendrá por la «debilitación de la actividad turística» como consecuencia del incremento de los costes y las disrupciones causadas por el conflicto bélico y unas «tensiones» que también podrían perjudicar a la confianza y al consumo de los hogares y las inversiones empresariales.

Con respecto al mercado laboral, Bruselas cree que la «fuerte» llegada de migrantes apoyará la creación de empleo este año, que cerrará con una tasa de desempleo del 9.9 %, pero este impulso se «suavizará» posteriormente «en línea con la desaceleración gradual» de la economía para acabar 2027 con un paro del 9,6 %.

Déficit del 2,4 %

En cuanto a las cuentas públicas, Bruselas estima que el déficit público español «se estabilizará» en el 2,4 % del PIB, una cifra que es idéntica a la de 2025 pero también tres décimas superior a la proyectada por la institución en otoño.

Los ingresos procedentes de impuestos directos como el IRPF o el Impuesto de Sociedades seguirán siendo «fuertes» y se apoyarán en el «elevado crecimiento» de las ganancias de capital, el incremento retroactivo de los sueldos públicos y la entrada en vigor del impuesto mínimo global para sobre las multinacionales.

Por el contrario, la recaudación se verá afectada por las reducciones del IVA y de los impuestos especiales decretadas frente a la crisis energética, con un impacto global del 0,2 % del PIB.

A esto se suma, un aumento del gasto equivalente al 0,1 % del PIB por el paquete de ayudas a agricultores, transportistas, hogares vulnerables e industrias electrointensivas, así como otro del 0,3 % por las inundaciones en Andalucía y Extremadura.

Las medidas energéticas y las ayudas por las inundaciones tendrán un impacto menor en las cuentas de 2027, que según Bruselas cerrarán con un déficit del 2 %, continuando con la tendencia a la baja y distanciándose del límite del 3 % que fijan las reglas presupuestarias de la UE.

La deuda pública, por su parte, caerá por debajo del 100 % al cierre de 2026, según los cálculos de Bruselas, que sitúan este indicador en el 99,6 % al acabar este año y en el 98,9 % en 2027. EFE

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