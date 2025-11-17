Bruselas eleva la previsión de crecimiento de España al 2,9 % en 2025 y al 2,3 % en 2026

1 minuto

Bruselas, 17 nov (EFE).- La Comisión Europea revisó este lunes tres décimas al alza su previsión de crecimiento del PIB español tanto para 2025 como para 2026, hasta el 2,9 % y el 2,3 %, respectivamente, que se verá impulsado por el consumo privado y la inversión pese al descenso de las exportaciones.

Las Previsiones Macroeconómicas de Otoño del Ejecutivo comunitario son más optimistas que las últimas proyecciones del Gobierno español, que prevén una expansión del PIB del 2,7 % para este año y del 2,2 % para el próximo, y sitúan de nuevo a España como la economía que más crecerá de entre las grandes de la eurozona.

Para 2027, Bruselas anticipa que el crecimiento se moderará hasta el 2,0 %, una décima por debajo de la proyección del Gobierno español. EFE

