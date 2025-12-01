Bruselas elige una veintena de proyectos energéticos en España como estratégicos para UE

3 minutos

Bruselas, 1 dic (EFE).- La Comisión Europea ha incluido cerca de una veintena de iniciativas en España en su lista de proyectos de interés común para el desarrollo de las conexiones energéticas en la Unión Europea, lo que les permitirá optar a financiación comunitaria.

Entre estas figuran las interconexiones eléctricas con Francia y Portugal, el corredor de hidrógeno que conectará la Península Ibérica con Francia y Alemania, proyectos de almacenamiento de electricidad e hidrógeno, y electrolizadores, según informó este lunes el Ejecutivo comunitario.

Bruselas las ha incluido en su segunda lista de Proyectos de Interés Común (PIC) y Proyectos de Interés Mutuo (PIM), con un total de 235 iniciativas energéticas transfronterizas, que podrán optar a financiación del presupuesto comunitario y se beneficiarán de trámites acelerados para la concesión de permisos y la ejecución de los proyectos con el fin de agilizarla.

Entre los proyectos españoles seleccionados están la interconexión eléctrica del Golfo de Bizkaia, entre Gatica en el País Vasco y Cubnezais en Francia, y la de Beariz- Fontefría, que une España con Portugal, así como otras dos interconexiones con Francia: entre Navarra y Landes (Paso de los Pirineos 1) y entre Aragón y Marsillon (Paso de los Pirineos 2).

También en el ámbito de la electricidad se incluyen los proyectos de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo AGUAYO II en Cantabria, NAVALEO en León, CHR-IRENE en Navarra y PSP- CONSO II en Galicia.

En cuanto a las infraestructuras de hidrógeno, la Comisión ha seleccionado el conector que transportará esta energía entre Portugal, España, Francia y Alemania, incluida la interconexión BarMAr entre España y Francia, así como la infraestructura interna que será necesaria en España.

Figuran asimismo cinco electrolizadores – el del Valle andaluz del hidrógeno en Huelva, el H2 Valley en Asturias, el Valdo Eume, el Catalina y ErasmoPowerX2 – y los dos almacenes de hidrógeno H2 Storage North que se desarrollarán en Cantabria.

Por último, Bruselas incluye el proyecto Pycasso para el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono de emisiones industriales entre España y Francia.

En conjunto, la lista de proyectos seleccionados por la UE en todo el bloque, así como en países vecinos, contempla 13 en el área de la electricidad, 100 iniciativas en materia de hidrógeno y para el almacenamiento de esta fuente de energía, 17 en infraestructuras de transporte de dióxido de carbono y tres para la digitalización y modernización de la red de gas natural.

«Al permitir interconexiones vitales en toda la UE y con sus países vecinos, estos proyectos pueden jugar un papel estratégico a la hora de aumentar la competitividad y descarbonización de la UE y mejorar la seguridad e independencia energética de Europa», dijo la Comisión en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario calcula que las necesidades de inversión en infraestructuras energéticas europeas – entre electricidad, hidrógeno y carbono – rozará los 1,5 billones de euros entre 2024 y 2040 y espera que estos proyectos y las inversiones que generarán «ayuden a alcanzar las necesidades identificadas para 2040». EFE

