Bruselas elude comentar la victoria regional de la ultraderecha en Alemania

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Bruselas, 7 sep (EFE).- La Comisión Europea evitó hoy comentar la victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en los comicios regionales del domingo en el estado federado de Sajonia-Anhalt.

«No será una sorpresa porque nunca comentamos elecciones nacionales o regionales, y no haremos una excepción hoy. No ofreceremos ningún comentario desde este atril», dijo en rueda de prensa la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho.

La AfD se alzó ayer con la victoria electoral en el estado federado de Sajonia-Anhalt con el 43,8 % de los votos, y duplicó así con creces su resultado de los comicios regionales de 2021.

El partido ultraderechista alemán mantiene posiciones euroescépticas, defiende un acercamiento a Rusia y se opone al apoyo militar alemán a Ucrania. EFE

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