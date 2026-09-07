The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bruselas elude comentar la victoria regional de la ultraderecha en Alemania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 7 sep (EFE).- La Comisión Europea evitó hoy comentar la victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en los comicios regionales del domingo en el estado federado de Sajonia-Anhalt.

«No será una sorpresa porque nunca comentamos elecciones nacionales o regionales, y no haremos una excepción hoy. No ofreceremos ningún comentario desde este atril», dijo en rueda de prensa la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho.

La AfD se alzó ayer con la victoria electoral en el estado federado de Sajonia-Anhalt con el 43,8 % de los votos, y duplicó así con creces su resultado de los comicios regionales de 2021.

El partido ultraderechista alemán mantiene posiciones euroescépticas, defiende un acercamiento a Rusia y se opone al apoyo militar alemán a Ucrania. EFE

jaf/ahg/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR