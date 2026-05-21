Bruselas empeora por la guerra sus previsiones económicas, en las que sólo mejora España

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Bruselas, 21 may (EFE).- La guerra en Oriente Medio reducirá este año el crecimiento de las economías europeas y elevará los precios, según recogen las últimas previsiones económicas de la Comisión Europea, en las que España queda como el único país de bloque con un crecimiento del PIB mayor del calculado previamente, del 2,4 %.

En particular, el conflicto bélico que se prolonga ya casi tres meses y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz restarán tres décimas a la actividad económica de la UE y la eurozona, cuyos PIB crecerán un 1,1 % y un 0,9 %, respectivamente, frente al 1,4 % y el 1,2 % que Bruselas estimaba en otoño.

Por su parte, el aumento de los precios escalará hasta el 3 % en la zona euro y superará esta cifra en el conjunto del bloque (3,1 %) impulsados por el encarecimiento de los hidrocarburos, especialmente del petróleo. En ambos casos supone un punto más que lo calculado por Bruselas en otoño.

«El conflicto en Oriente Medio ha provocado una disrupción sin precedentes en el suministro energético. Esto ha conducido a un incremento drástico de los precios de la energía», resumió en rueda de prensa el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

Bruselas pinta así un escenario en el que la mayor parte del golpe se sufrirá este año, en el que prevé que el precio de los hidrocarburos tocarán techo durante el segundo trimestre para después suavizarse a niveles, no obstante, superiores a los de antes de la guerra.

Pero el exprimer ministro letón advirtió de que este análisis está dominado por un «inusualmente elevado grado de incertidumbre incluso para los estándares de los últimos años», así como de que sus puntos de partida se basan en una «normalización rápida de las condiciones de suministro» que no parece cerca de materializarse.

Por ello, la Comisión Europea completa su informe con otro escenario adverso, con una guerra enquistada y unos precios energéticos elevados durante más tiempo del esperado y en el que el crecimiento económico caería a la mitad (apenas un 0,7 %) y la inflación se dispararía hasta el 3,3 % en 2026 y, sobre todo, al 3,5 % en 2027.

España, única mejora

En este contexto, España destaca como la única economía del bloque para la que Bruselas ha revisado al alza su proyección de PIB. Los servicios económicos europeos creen que la economía española se expandirá un 2,4 % este año, una décima más que lo calculado previamente, para después moderar su ritmo hasta el 1,9 % en 2027.

La inflación española, sin embargo, se elevará hasta el 3 % este año, un punto por encima de la estimación de otoño, aunque iniciará después una reducción gradual hasta el 2,5 % en 2027.

El consumo privado, apoyado en la creación de empleo y el «fuerte» flujo de migrantes, y la inversión que canalizarán los fondos de recuperación serán los principales vectores económicos en España, cuyo principal riesgo, por contra, será el posible «debilitamiento» del sector turístico por el encarecimiento de los billetes de avión.

El informe del Ejecutivo comunitario también remarca la solidez del mercado laboral español, que continuará con su tendencia descendente para que el desempleo baje por primera vez del 10 % en 2026, y la evolución positiva de las cuentas públicas, con un déficit del 2,4 % y una deuda que se situará por debajo del 100 % del producto interior bruto (PIB) al cierre de este año.

La evolución positiva de los datos españoles contrasta con las proyecciones para el resto de economías que realiza Bruselas en un informe que prevé recortes del crecimiento para todas las demás excepto para Polonia (3,5 %) y Lituania (3 %), que mantienen el incremento previsto.

Entre las grandes economías, el mayor ajuste es el de Alemania, país que sufre un recorte de seis décimas en sus previsiones (del 1,2 % al 0,6 %). Bruselas también empeora el PIB de Italia (del 0,8 % al 0,5 %) y de Francia (del 0,9 % al 0,8 %).

De acuerdo con las nuevas estimaciones de la Comisión, Malta será el país de la UE que más crezca este año (3,7 %), seguido de Polonia (3,5 %), Lituania (3 %), Croacia (2,7 %), Bulgaria (2,5 %), España (2,4 %), Chipre (2,3 %), Eslovenia y Dinamarca (1,9 %), Grecia, Chequia, Hungría y Suecia (1,8 %), Portugal (1,7 %), Estonia y Luxemburgo (1,6 %) y Letonia (1,4 %).

Ya por debajo de la media comunitaria se encuentran Países Bajos (1 %), Francia, Finlandia y Eslovaquia (0,8 %), Bélgica (0,7 %), Alemania y Austria (0,6 %), Italia (0,5 %) y Rumanía (0,1 %), mientras que Irlanda sería el único socio del bloque que cerraría 2026 con un descenso de su PIB (-1,2 %). EFE

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