Bruselas entrega 2.300 millones de euros a Ucrania y traslada una central térmica al país

2 minutos

Bruselas, 22 dic (EFE).- La Comisión Europea desembolsó este lunes un nuevo pago de 2.300 millones de euros en ayuda macrofinanciera a Ucrania y completó el traslado de una planta de energía térmica desde Lituania hacia ese país para proporcionar electricidad a un millón de personas.

El pago de 2.300 millones de euros permitirá que el país invadido por Rusia pueda mantener en funcionamiento su administración y servicios públicos y constituye el sexto tramo del paquete de 50.000 millones de euros en ayuda macrofinanciera adoptado por el bloque para financiar a Kiev entre 2024 y 2027.

«Ayuda a estabilizar el presupuesto estatal mientras que permite a Kiev avanzar en ambiciosas reformas estructurales para su integración europea», dijo el Ejecutivo comunitario sobre un pago que eleva a 26.800 millones de euros (70 % del total) la ayuda entregada a Ucrania bajo este programa.

El desembolso ha sido posible después de que Bruselas haya constatado que Ucrania ha implementado las reformas pactadas en áreas como la gestión de las finanzas públicas, su sistema judicial, la descentralización y la política regional, el sector agroalimentario, la gestión de materias primas críticas o la transición verde, indicó el Ejecutivo comunitario.

«La UE está impulsando reformas que acercan a Ucrania a la UE mientras da apoyo a sus necesidades críticas, incluyendo la seguridad energética en invierno», dijo la comisaria de Ampliación, Marta Kos, en un comunicado.

En este sentido, la Comisión Europea informó también este lunes de que la UE ha completado el traslado de una planta de energía térmica completa desde Lituania hasta Ucrania, en su «mayor operación logística coordinada hasta la fecha».

«Esta transferencia sin precedentes restablece una capacidad energética crítica y directamente refuerza las redes nacionales de Ucrania tras los continuados ataques de Rusia a su infraestructura», dijo la institución, que precisó que el equipamiento proporcionado por los Veintisiete ha sido crucial para hacer reparaciones de emergencia.

La planta podrá proporcionar energía a aproximadamente un millón de ucranianos, según la Comisión, que recordó que los Veintisiete ya han proporcionado a Kiev apoyo en este área con 9.500 generadores y 7.200 transformadores, entre otras medidas. EFE

