Bruselas espera a reuniones con China el viernes para valorar suspensión de restricciones

3 minutos

Bruselas, 30 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este jueves que esperará a las reuniones técnicas que mantendrá con representantes de China entre hoy y el viernes antes de pronunciarse sobre la decisión de Pekín de suspender sus controles a la exportación de tierras raras y otros materiales estratégicos.

«No hacemos comentarios sobre negociaciones comerciales entre países terceros, pero, por supuesto, en principio, damos la bienvenida a cualquier acontecimiento que elimine barreras a los flujos comerciales globales», declaró en la rueda de prensa diaria el portavoz de la Comisión Europea Olof Gil.

La CE y China tienen previsto celebrar encuentros técnicos entre este jueves y el viernes en Bruselas para abordar las tensiones comerciales en torno a varias materias primas y componentes claves en las cadenas de suministro globales.

El portavoz recalcó que la Unión Europea está «plenamente centrada en su propia interacción comercial bilateral con China, también en lo relacionado con el comercio en minerales de tierras raras».

«Discusiones técnicas de alto nivel tendrán lugar en Bruselas mañana y comunicaremos sobre el resultado de las reuniones más adelante durante el día, según sea necesario», comentó.

«La Unión Europea hará comentarios sobre nuestra interacción con China tras interactuar con China, lo que, como dije, tiene lugar mañana. No vamos a comentar o hacer más comentarios sobre negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos u otros países terceros», subrayó.

China anunció este jueves que suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control a la exportación de tierras raras y otros materiales estratégicos, adoptadas el pasado 9 de octubre, en el marco de los consensos alcanzados con Estados Unidos tras la reunión de este jueves entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, según fuentes oficiales chinas.

En respuesta a los escollos a la exportación de tierras raras, un grupo de minerales clave en diversas industrias cuya producción y procesamiento China controla a nivel mundial, Trump había amenazado en las últimas semanas con imponer un gravamen adicional del 100 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

«Todo el asunto de las tierras raras se ha solucionado (…) No hay más restricciones a las tierras raras», dijo Trump a bordo del Air Force One, el avión presidencial, tras una reunión de menos de dos horas con Xi en Busán (Corea del Sur).

Según un comunicado del Ministerio de Comercio chino, Pekín mantendrá en pausa durante un año las restricciones anunciadas a principios de mes, que afectaban a la minería, fundición, separación y reciclaje de tierras raras, así como a materiales vinculados con la producción de baterías y diamantes sintéticos empleados en la industria tecnológica.

El texto indica que la decisión se enmarca en los consensos alcanzados entre los equipos económicos de ambos países en Kuala Lumpur, donde la semana pasada las partes acordaron suspender de forma temporal varias de las medidas adoptadas en los últimos meses.

Las restricciones chinas no solo habían despertado preocupación en Washington, sino también entre los Veintisiete. EFE

jug/ahg/rf