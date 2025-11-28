Bruselas espera que beneficio de flota pesquera UE alcance 567 millones de euros en 2025

Bruselas, 28 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) prevé que la flota pesquera de la Unión Europea (UE) obtenga un beneficio operativo de 567 millones de euros en 2025, según un informe del Ejecutivo comunitario publicado este viernes.

Bruselas indicó en un comunicado que esa cifra muestra «una tendencia positiva» y que supera los resultados de 2023 y 2024.

El informe incluye datos del resultado de la flota del club comunitario en 2023 y proyecciones sobre 2024 y 2025.

«Hubo 53.300 barcos activos que empleaban a más de 155.200 personas en 2023. La flota pesquera de la UE desembarcó alrededor de 3,39 millones de toneladas de pescado, con un valor de aproximadamente 6.130 millones de euros en 2023», expuso la CE.

«Cuando nos ceñimos a las cuotas basadas en la ciencia y dejamos que las poblaciones de peces se recuperen, vemos mejoras en la salud económica de nuestra flota y mejor remuneración para quienes trabajan en el sector», declaró el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis.

Añadió que aunque son cifras «prometedoras», es «importante recordar que persisten desafíos y debemos continuar trabajando juntos para afrontarlos y mantener nuestro sector floreciendo».

Según el informe, contribuyen a la tendencia económica positiva el progreso para lograr poblaciones de peces «sostenibles», el ajuste en la capacidad de pesca y la caída en los precios del combustible y el consumo.

«Si bien estos factores explican el rendimiento positivo de la flota de la UE, es importante subrayar el papel clave que desempeñan las políticas de conservación en la pesca y la eficiencia energética en el sector pesquero», apuntó la CE.

Pese a la tendencia positiva, el informe también menciona «desafíos persistentes» que afronta la flota de la UE, incluidos problemas estructurales, barcos demasiado viejos, el relevo generacional y las disparidades regionales. EFE

