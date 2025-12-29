Bruselas espera una «rápida» formación del Gobierno de Kosovo tras las elecciones

2 minutos

(Corrige errata en el penúltimo párrafo)

Bruselas, 29 dic (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, mostraron este lunes su deseo de que se produzca una «rápida» formación del Gobierno en Kosovo tras las elecciones de este domingo en las que se proclamó vencedor el nacionalista Albin Kurti.

«Tras el estancamiento político después de las elecciones de febrero de 2025, esperamos con interés la rápida formación de la nueva Asamblea y Gobierno, así como continuar nuestra colaboración con las autoridades», dijeron Kallas y Kos en un comunicado conjunto.

Además, sostuvieron que el nuevo Gobierno «debería redoblar sus esfuerzos en las tan necesarias reformas relacionadas con la UE», a la vez que dijeron que los Veintisiete «toman nota positiva de la participación activa de todas las comunidades y sus partidos políticos en las elecciones».

«El proceso electoral demostró un firme compromiso con los principios democráticos», añadieron.

La nacionalista formación Autodeterminación (Vetëvendosje), del primer ministro en funciones Albin Kurti, ha ganado con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo al sumar el 49 % de los votos, con el 93,43 % de las papeletas escrutadas, según la Comisión Electoral Central.

En segundo lugar se sitúa -con ese nivel de escrutinio- el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK) con el 21 %, seguido por la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con el 13,9 % y la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) con el 5,8 %.

El resultado supone para Autodeterminación mejorar sus resultados de las elecciones de febrero, cuando sumó el 42,3 %, al tiempo que la oposición de forma general ha visto reducidos sus apoyos.

Kallas y Kos también instaron hoy al Parlamento kosovar a, una vez constituido, «ratificar los acuerdos relacionados con el Plan de Crecimiento de los Balcanes Occidentales» adoptado para el período 2024-2027, ya que «a Kosovo le interesa que la ratificación se lleve a cabo lo antes posible para aprovechar al máximo todas las oportunidades».

Aseveraron que la normalización de relaciones entre Kosovo y Serbia sigue siendo «la única vía para que ambos países avancen en su camino hacia la UE» y mostraron la disposición del bloque comunitario a organizar una reunión de alto nivel «una vez que las condiciones lo permitan».

La UE ha desplegado una misión electoral de expertos que permanecerá en Kosovo para supervisar los procedimientos postelectorales. EFE

mas/jug/rod/rcf