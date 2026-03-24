Bruselas estudia el uso de fondos en la adquisición de pulseras antimaltrato en España

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Bruselas, 24 mar (EFE).- La Comisión Europea dijo este martes que Bruselas «está estudiando» el uso de fondos europeos en la adquisición de las pulseras telemáticas antimaltrato para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género en España.

Así lo indicó una representante del Ejecutivo comunitario en respuesta a sendas denuncias presentadas este martes en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Las peticiones, precisó la funcionaria de la CE, se refieren a pulseras en parte financiadas por la UE a través del Fondo de Resiliencia.

«Mis colegas que se ocupan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) están trabajando con el tema y estudiando esta petición en relación con el uso del dinero», señaló.

Por otra parte, la misma representante aseguró, sobre las dudas que planteaban los denunciantes relativas a la normativa europea de derechos de las víctimas, que España ha traspuesto totalmente esa legislación, que incluye a las de violencia de género.

La Comisión de Peticiones decidió mantener el tema abierto y ponerse en contacto con España para conocer más detalles sobre el asunto.

El portavoz de la Confederación Española de Policía, David Gutiérrez, y un representante de la asociación ANAVID expusieron hoy ante los eurodiputados de la Comisión de Peticiones las supuestas irregularidades relacionadas con las pulseras telemáticas antimaltrato en España, de las que culparon al Gobierno español por optar por sistemas de baja calidad, que provocaron, dijeron errores de geolocalización, desconexiones sin alertas y otros problemas que causaron desprotección en las víctimas.

Ocurrió, según la denuncia, por un cambio de adjudicataria de esas pulseras financiado con fondos NextGenerationEU.

Los peticionarios consideraron que lo ocurrido puede suponer una violación de la legislación europea y pidieron a Bruselas una auditoría y responsabilidades políticas.

La denuncia alertaba en particular de deficiencias técnicas y de gestión en el sistema implantado por el Gobierno de España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

A finales del pasado enero el Ministerio de Igualdad anunció que contará con más de 71 millones de euros hasta 2029 para un nuevo contrato de gestión del sistema telemático de seguimiento de maltratadores, conocido como Cometa, tras la finalización del contrato actual en mayo de 2026, que fue objeto de una gran polémica por los fallos que se produjeron con las pulseras de control de agresores machistas. EFE

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