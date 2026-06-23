Bruselas evita pronunciarse sobre su «reunión técnica» con una delegación talibán

Compartir

2 minutos

Bruselas, 23 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) evitó este martes pronunciarse sobre la fecha en la que mantendrán «una reunión de carácter técnico» con una delegación talibán para el retorno de migrantes a Afganistán, entre otras razones «por motivos de seguridad», y recordó que estos contactos no suponen un reconocimiento de las autoridades de facto del país.

«El Consejo ha encomendado a la UE que mantenga un compromiso operativo con las autoridades de facto en Afganistán. Así que estos son contactos de nivel técnico, un compromiso operativo. Y esto no significa reconocimiento», dijo el portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo.

Una fuente del Gobierno de facto de Afganistán confirmó hoy que la delegación que viaja a Bruselas mantendrá este martes «reuniones en Bruselas» y que estará liderada por Abdul Qahar Balkhi, portavoz y director de relaciones públicas de la Cancillería talibán junto a funcionarios de varios departamentos.

Este lunes, el Ministerio de Exteriores de Bélgica confirmó la concesión de visados de un día y solo para territorio belga para una delegación del Gobierno de Afganistán, de ideología talibán, y señaló que esta visita no supone un riesgo para la seguridad del país después de que se practicasen análisis de riesgos.

La Comisión insistió en que los contactos con los talibán han estado en curso «durante un tiempo» y recordó que, en enero, se celebró una primera reunión en Afganistán, tras la cual el Ejecutivo comenzó a preparar el encuentro que, según los afganos, se celebrará hoy.

«Estos contactos de nivel técnico responden a una iniciativa de 20 Estados miembros. En una carta, pidieron a la Comisión que coordinara los contactos técnicos sobre las devoluciones» de migrantes a Afganistán, en especial «criminales peligrosos o aquellos que suponen un riesgo para la seguridad», explicó Lammert.

La CE evitó también dar detalles sobre si habrá mujeres en la delegación talibán que participe en el encuentro.

El relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, calificó a mediados de abril como «sumamente preocupantes» los planes de la Comisión de celebrar estos encuentros.

El representante de la ONU recordó que los retornos forzosos vulneran el principio de no devolución, que prohíbe la deportación a países donde se puedan sufrir persecución o violaciones de derechos, especialmente mujeres y exfuncionarios públicos del gobierno anterior al régimen talibán. EFE

mas/ahg/lss