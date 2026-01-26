Bruselas examinará una iniciativa ciudadana contra el cierre en remoto de videojuegos

2 minutos

Bruselas, 26 ene (EFE).- La Comisión Europea examinará una iniciativa ciudadana que reclama medidas para evitar que los editores de videojuegos puedan desactivarlos de forma remota, dejando así a sus clientes sin acceso a los mismos, según ha anunciado la institución en un comunicado.

Bruselas ha dado este paso tras certificar que los promotores de la iniciativa «Alto a la destrucción de los videojuegos» (Stop Destroying videogames, en inglés) han reunido casi 1,3 millones de firmas válidas de ciudadanos de 24 Estados miembros del bloque.

La normativa obliga al Ejecutivo comunitario a examinar las iniciativas ciudadanas europeas que superen el millón de firmas válidas en al menos 7 países del club, aunque esto no supone que la institución esté obligada después a adoptar las medidas que propone cada iniciativa.

En este caso, la Comisión Europea tiene ahora seis meses, hasta el 27 de julio, para dar una respuesta oficial a los promotores de la iniciativa, con los que se reunirá «en las próximas semanas».

En concreto, la iniciativa «Alto a la destrucción de los videojuegos» pide a Bruselas que no se permita que los distribuidores que venden o conceden licencias de videojuegos los puedan desactivar en remoto sin proporcionar «medios razonables» para que sigan funcionando sin su implicación.

Esto sucede cuando un distribuidor decide cerrar un determinado juego que, por ejemplo, ya no es rentable por una reducción repentina del número de usuarios. Esos videojuegos generalmente requieren de una conexión por Internet a su servidor, por lo que su desactivación deja a los usuario sin acceso a ellos.

A juicio de los promotores de la iniciativa, esta práctica «no solo supone un ataque a los derechos básicos de los consumidores, sino que está destruyendo el propio medio».

«Además de ser una violación de los derechos de los consumidores, los propios videojuegos son obras creativas únicas. Al igual que con las películas o la música, una obra no puede sustituirse simplemente por otra», defienden.

En la misma línea exponen que «la capacidad de una empresa de destruir un artículo que ya ha vendido al cliente mucho tiempo después de haberlo hecho no es algo que ocurra normalmente en otros sectores», al tiempo que aducen que «esta práctica cuestiona el propio concepto de propiedad, ya que el cliente se queda sin nada después de haber comprado un juego». EFE

