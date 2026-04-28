Bruselas exige «rendición de cuentas» tras la demolición de una escuela en Cisjordania

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Bruselas, 28 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) condenó este martes la demolición de una escuela financiada por la UE en Cisjordania por parte de colonos israelíes y exigió «rendición de cuentas» al considerar que esta acción privó a 40 niños de su derecho a la educación.

«Condenamos enérgicamente la demolición de una escuela financiada por la UE en Cisjordania por colonos israelíes. Esta acción ilegal privó a 40 niños de su derecho a la educación, obligó a toda su comunidad a huir y viola el derecho internacional humanitario. La UE exige que se rindan cuentas», señaló hoy la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión en un mensaje en una red social.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, dijo en la víspera que, tras el ataque, la comunidad educativa «se vio obligada a huir, temiendo por sus vidas» y exigió que se respete el derecho internacional humanitario.

Además, subrayó que esta acción no es aislada, sino que sucede «en medio de continuos actos de vandalismo, robos e incendios provocados» en pueblos palestinos de Cisjordania, asediados por violentos colonos judíos.

Los ataques de milicias de colonos armados se han vuelto recurrentes en Cisjordania ocupada. Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos han intensificado sus ataques contra las aldeas palestinas, matando al menos a 8 palestinos e hiriendo a decenas más, según datos de la ONG B’Tselem.

El Gobierno de Israel acordó hace dos semanas establecer 34 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, una medida que la UE consideró «ilegal según el derecho internacional» y sobre la que instó al Ejecutivo israelí a revertirla. EFE

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