Bruselas expedienta a España por incumplimiento en normativa europea ambiental y de ruido

Bruselas, 30 ene (EFE).- La Comisión Europea anunció este viernes la apertura de sendos procedimientos de infracción contra España en materia de protección de la biodiversidad y por no simplificar las obligaciones de información sobre ruido ambiental.

En primer lugar, el Ejecutivo comunitario señaló que ha enviado una carta de emplazamiento a España por no haber enviado a Bruselas el informe de aplicación de la Directiva Hábitats que los Estados deben presentar cada seis años con una evaluación del estado de conservación de los hábitats y especies cubiertos por la normativa.

Se trata del primer paso en el procedimiento de infracción, que en última instancia puede terminar con una condena en el Tribunal de Justicia de la UE.

Los informes también incluyen información sobre las medidas de conservación adoptadas y la contribución de la red Natura 2000 a los objetivos de conservación establecidos en las Directivas y España no ha entregado el documento correspondiente al período 2019-2024, cuyo plazo finalizó el 31 de julio de 2025.

Madrid dispone ahora de dos meses para responder y subsanar la deficiencia señalada por la Comisión, que también avisó a Rumanía por no entregar su informe relativo a la Directiva Aves.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario envió otra carta de emplazamiento a España, junto a otros once Estados miembros, por no haber notificado las medidas para transponer a su legislación la Directiva que simplifica los requisitos de información en los ámbitos de los alimentos y los ingredientes alimentarios, el ruido al aire libre, los derechos de los pacientes y los equipos radioeléctricos.

Chequia, Dinamarca, Estonia, España, Croacia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia disponen ahora de dos meses para corregir la falta y responder a la Comisión.

A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado en cualquiera de los dos expedientes. EFE

