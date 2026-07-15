Bruselas expedienta a España por no adoptar la ley de crímenes medioambientales

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Bruselas, 15 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha abierto expediente a España y a otros 22 países de la Unión Europea (UE) por no haber adoptado aún la directiva que amplía la lista de delitos contra el medioambiente, que prevé penas de hasta diez años de cárcel para las infracciones graves que causen la muerte de una persona.

El plazo para trasladar la normativa a las legislaciones nacionales finalizó el 21 de mayo, pero, hasta la fecha, esos 23 estados miembros «no han comunicado la transposición completa a la Comisión», según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En concreto, los países afectados son Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.

La CE subraya que estos delitos «causan daños significativos sobre el medioambiente, la salud de los ciudadanos y la economía de la UE y global», y recuerda que se trata del «cuarto mayor tipo de crimen organizado» a escala internacional, que causa pérdidas anuales de entre 80.000 y 230.000 millones de euros.

La apertura del expediente supone el primer paso de los procedimientos comunitarios de infracción y da a los estados miembros un plazo de dos meses para contestar.

En caso de recibir respuestas no satisfactorias, la CE puede enviar un ultimátum a los países afectados, lo que supondría la última etapa antes de acudir, si lo considera necesario, a la Justicia europea. EFE

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