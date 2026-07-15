Bruselas expedienta a España por no aplicar normas sobre organismos contra discriminación

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Bruselas, 15 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) abrió este miércoles un procedimiento de infracción contra España y otros 21 Estados miembros por no transponer a tiempo las reglas que regulan el funcionamiento de organismos nacionales de ayuda a víctimas de discriminación.

En su carta de emplazamiento -primer paso del proceso de infracción-, Bruselas reclama a los Estados que completen la incorporación a su legislación nacional de dos directivas de 2024 que fijan normas comunes para estos organismos de igualdad, encargados de apoyar a víctimas de discriminación, hacer estudios, publicar informes y emitir recomendaciones.

En España son el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y el Instituto de las Mujeres.

Las normas, que debían estar transpuestas antes del 19 de junio, amplían el ámbito de actuación de estos organismos para que puedan combatir también la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual en el empleo, así como la discriminación por razón de sexo en el acceso a la seguridad social.

Obligan además a los Estados miembros a garantizar la independencia de estos organismos frente a injerencias externas, dotarlos de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y darles competencias reales para cumplir su mandato, incluida la capacidad de actuar ante los tribunales.

Junto a España figuran en la lista de países expedientados Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Finlandia.

Los Estados miembros disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a Bruselas y corregir las deficiencias señaladas.

Si la CE considera que la respuesta no es satisfactoria, podrá emitir un dictamen motivado, el siguiente paso antes de una posible demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). EFE

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