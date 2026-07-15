Bruselas expedienta a España por no haber incorporado la nueva Ley de Cotización europea

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Bruselas, 15 jul (EFE).- La Comisión Europea abrió este miércoles un procedimiento de infracción a España y otros 17 Estados de la Unión Europea por no haber incorporado a tiempo a su legislación nacional la nueva Ley de Cotización, que busca facilitar la salida a bolsa de las empresas más pequeñas.

El plazo para incluir en el derecho nacional la normativa, que incluye varias medidas para mejorar el acceso de las compañías a los mercados de capital, expiró el 5 de junio de 2026, por lo que Bruselas ha enviado cartas de emplazamiento a estos 18 Estados, a los que da dos meses para responder.

Si no responden o la réplica no satisface a la institución, esta podría avanzar en un procedimiento que, en última instancia, le permite llevar a los países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la normativa comunitaria.

La Ley de Cotización incluye, entre otras medidas, acciones para mejorar la investigación financiera sobre las pequeñas empresas, por ejemplo, dándoles más flexibilidad a la hora de pagar por la investigación hecha por terceros, ya que la existencia de información fiable sobre las firmas es clave para su acceso al mercado.

La normativa simplifica también las normas para las empresas que quieren salir a bolsa, lo que permitiría ahorrar a las cotizadas de la UE aproximadamente unos 100 millones de euros al año en costes de cumplimiento, según cálculos de la Comisión Europea.

Además de España, han sido expedientados por el mismo motivo Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Hungría, Letonia, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ha abierto un segundo procedimiento de infracción a España y otros 20 países por no transponer la revisión del reglamento EMIR, que estableció nuevas normas para abordar el riesgo en operaciones con derivados realizadas por fondos de inversión colectiva mobiliarios y compensadas a través de una contrapartida central (CCP).

Estas dotan además a los supervisores de herramientas y poderes adicionales para situaciones de riesgo excesivo, indicó la Comisión en un comunicado.

Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para responder a la carta de emplazamiento enviada por Bruselas.

En la misma situación están Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Finlandia. EFE

lpc/mb