Bruselas expedienta a España por no revisar periódicamente los permisos de uso de agua

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Bruselas, 8 jul (EFE).- La Comisión Europea abrió este miércoles un expediente a España por incumplir la directiva comunitaria que exige a los Estados miembros que revisen y actualicen de manera periódica los permisos concedidos para el uso privativo del agua, según informó la institución en un comunicado.

La Directiva sobre políticas del agua obliga a los países a «revisar y actualizar periódicamente estas medidas de control -incluidos los permisos concedidos- para determinar si siguen cumpliendo sus objetivos y, en caso necesario, actualizarlas», recuerda Bruselas.

Pero la legislación española «sólo exige revisiones cuando existen nuevos datos, planes o estrategias pertinentes, nuevos requisitos o cambios por parte del titular del permiso». Además, deja «a discreción de las autoridades» la decisión de llevar a cabo una revisión obligatoria.

Además, Bruselas ha abierto expediente a Malta por «no haber establecido un requisito de registro para la captación de aguas superficiales ni un régimen de autorización previa para controlar la captación de aguas superficiales y subterráneas».

Por otro lado, la legislación maltesa «no garantiza la revisión periódica de los controles sobre la captación de aguas superficiales y subterráneas que tienen un impacto significativo en las masas de agua».

El Ejecutivo comunitario ha enviado, en ambos casos, cartas de emplazamiento que inician un procedimiento de infracción contra los dos países. Es el primer paso de los expedientes que, en última instancia, podrían acabar en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si España o Malta no subsanan las deficiencias detectadas.

Las autoridades españolas y maltesas disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a la Comisión Europea, que en caso de recibir una respuesta insatisfactoria pasaría a la segunda etapa -el envío de un ultimátum o dictamen motivado- que es el último paso antes de elevar el asunto al tribunal de Luxemburgo. EFE

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