Bruselas expedienta a España y a 19 países más por no adaptar normas contra el ecopostureo

2 minutos

Bruselas, 28 may (EFE).- La Comisión Europea abrió hoy expediente de infracción a España y otros diecinueve países de la UE por no adaptar su legislación nacional a las nuevas normas comunitarias contra el «ecopostureo».

«La directiva mejora la fiabilidad y la transparencia de las alegaciones ecológicas y de las etiquetas de sostenibilidad. Asimismo, anima a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles y evita la obsolescencia prematura y el ecopostureo (‘greenwashing’)», indicó en una nota el Ejecutivo comunitario.

La normativa europea garantiza también «que los consumidores tengan acceso a mejor información sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos, así como sobre sus derechos legales de garantía», agregó la Comisión.

Bruselas ha enviado a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia cartas de emplazamiento, que constituye el primer paso en el procedimiento comunitario de infracción.

Los Estados miembros tenían hasta el 27 de marzo de 2026 para transponer la directiva a su legislación nacional, pero los países mencionados aún no han adaptado completamente su normativa doméstica.

Ahora disponen de dos meses para responder y notificar sus medidas completas de transposición a la Comisión, que en ausencia de una respuesta satisfactoria podría emitir un dictamen motivado, segundo paso en el procedimiento sancionador, que eventualmente podría terminar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). EFE

jaf/asa/cc