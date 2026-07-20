Bruselas expresa a Burnham el deseo de profundizar en la relación entre la UE y el R.Unido

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Bruselas, 20 jul (EFE).- Los máximos responsables de las instituciones europeas felicitaron este lunes al nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, que tomó hoy posesión de su cargo, y expresaron el deseo de la Unión Europea de continuar profundizando en su relación con el Reino Unido.

«Felicidades querido Andy Burnham por tu confirmación como primer ministro. Estoy deseando trabajar contigo para reforzar la asociación entre la UE y el Reino Unido. Para la seguridad de nuestro continente compartido. Y la prosperidad de la población a ambos lados del Canal», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que en los dos últimos años «las relaciones entra la UE y el Reino Unido han logrado un nuevo y positivo momento» y subrayó que está deseando seguir profundizando en la cooperación en beneficio de nuestros ciudadanos y empresas».

Y enfatizó que la UE y el Reino Unido «son más fuertes juntos».

Por su parte, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, señaló que «Europa y el Reino Unido son más fuertes cuando trabajan juntos como socios estrechos».

«En los próximos meses y años, estamos deseando construir en el fuerte momento que hemos creado. Colaborando juntos podemos reforzar nuestra seguridad compartida, impulsar la prosperidad y crear nuevas oportunidades para toda nuestra población», dijo Metsola. EFE

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