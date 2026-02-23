Bruselas hará público «esta semana» el acuerdo sobre Gibraltar, según Albares

2 minutos

Bruselas, 23 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) hará público esta semana el texto jurídico del acuerdo entre el Reino Unido, España y la Unión Europea (UE) sobre Gibraltar, según informó este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en Bruselas.

El acuerdo se publicará en la web de la Comisión para «que cualquiera que lo desee pueda descargarlo», sostuvo Albares en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque comunitario.

Albares celebró «la transparencia, la comunicación permanente, el facilitar la información a los representantes, tanto políticos como socioeconómicos, de esos 300.000 andaluces del campo de Gibraltar y muy especialmente de esos 15.000 trabajadores que todos los días pasan del campo de Gibraltar a Gibraltar».

La pasada semana, la CE señaló en un comunicado que este acuerdo «completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y el Reino Unido» tras la salida británica del bloque comunitario en 2020, ya que Gibraltar no está incluido en el pacto inicial entre Londres y Bruselas.

El acuerdo llevaba meses en el proceso de revisión por parte de los servicios jurídicos y de redacción final del tratado con el desarrollo legal del acuerdo político al que la Unión Europea, España, Reino Unido y Gibraltar llegaron el 11 de junio de 2025 en Bruselas.

Este texto final pasará ahora a manos del Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros, que procederán con los pasos necesarios para la firma y conclusión del acuerdo. También el Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento. EFE

