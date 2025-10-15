Bruselas insiste en que el muro de drones protegerá a «todos los Estados miembros»

2 minutos

Bruselas, 15 oct (EFE).- La alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, subrayó este miércoles que el proyecto europeo para construir un «muro de drones» concierne «a todos los Estados miembros y no solo al flanco Este».

«Es extremadamente importante el tema de los drones y cómo defendemos a la UE de los ataques y está claro para cada Estado miembro que, de hecho, los drones pueden venir desde muchos sitios (…) y es importante que los Estados miembros entiendan que debemos avanzar en esto y que concierne a todos los Estados miembros y no solo al flanco Este», aseguró Kallas este miércoles antes de la reunión de los ministros de Defensa de los Veintisiete.

Esta cita, celebrada justo después de otra reunión de los titulares de Defensa de la Alianza, tiene como objetivo comenzar a debatir la hoja ruta para la Defensa de cara a 2030 que el Ejecutivo comunitario aprobará este jueves y en la que tendrá un papel protagonista la construcción de un «muro de drones» para que la UE pueda defenderse de los diferentes ataques.

Kallas hizo hincapié en que el nuevo enfoque de la Comisión Europea no solo abarcará las amenazas que sufren los países del Este frente a Rusia sino la necesidad de defender a «toda la UE», ya que los países del sur del club comunitario también deben estar incluidos.

«Esta es la novedad con la que hay que trabajar», añadió Kallas, tras explicar que los ataques de drones pueden llegar a través de barcos, tal y como habían manifestado los miembros del club comunitario más alejados de Rusia.

La posibilidad de construir un «muro de drones» ya fue debatida durante la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que tuvo lugar en Copenhague (Dinamarca) el pasado 1 de octubre y en la que los países del sur del club comunitario mostraron sus reticencias ante una iniciativa que, en un primer momento tenía como objetivo, proteger al flanco Este de las violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia.

Tras estas quejas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a que este muro de drones pueda dedicarse también a otras tareas como responder a catástrofes naturales, hacer frente a la delincuencia organizada internacional o detectar el contrabando de armas. EFE

