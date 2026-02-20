Bruselas insta a EEUU a rebajar los aranceles después de que el TS los declare ilegales

1 minuto

Bruselas, 20 feb (EFE).- La Comisión Europea pidió este viernes a Estados Unidos que reduzca los aranceles comerciales después de que el Tribunal Supremo de este país haya declarado ilegales los gravámenes que el presidente Donald Trump ha impuesto al resto del mundo desde su llegada a la Casa Blancal.

«Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos», dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil, en un comunicado.

El portavoz añadió que Bruselas está analizando la sentencia y que está en contacto con la administración estadounidense para saber cómo pretende aplicarla. EFE

