Bruselas insta a España a cumplir las normas europas de protección de datos de viajeros

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Bruselas, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea instó este jueves a España a garantizar el cumplimiento de la normativa europea de protección de datos en relación con la recopilación de información de los viajeros, al aplicar el país unas prácticas que, según Bruselas, violan la legislación comunitaria.

Bruselas abrió expediente a España con el envío de una carta de requerimiento y dio a las autoridades nacionales un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias.

En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, avisó de que podría pasar al dictamen motivado, segunda fase del procedimiento de infracción comunitario.

El motivo por el que ha decidido iniciar un procedimiento de infracción es, según precisó la CE, al incumplimiento de la Directiva sobre protección de datos personales en el ámbito policial, que regula el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades policiales para el ejercicio de sus funciones, garantizando así el derecho fundamental a la protección de datos.

España exige a los proveedores de alojamiento, plataformas online y empresas de alquiler de coches que recopilen, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos centralizada del gobierno, accesible a las autoridades policiales, lo que «incumple los requisitos de la Directiva», dijo la Comisión en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario considera que las categorías de datos personales recopilados y almacenados son excesivas, debido a la variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y GPS.

Además, el acceso de las autoridades policiales no se limita a fines específicos y explícitos, tal como exige la Directiva. Las autoridades españolas también conservan todos los datos recopilados durante tres años, lo que la Comisión considera «desproporcionado». EFE

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