Bruselas insta al Parlamento Europeo a votar en marzo el acuerdo comercial con EE.UU

Bruselas, 24 feb (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, urgió este martes al Parlamento Europeo a ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos en marzo, pese a la incertidumbre que ha generado la sentencia del Tribunal Supremo de este país sobre la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump.

«El sábado por la mañana tuve una llamada de Estados Unidos en la que me han estado diciendo: «mira, tenemos esta sentencia del Tribunal Supremo y quiero asegurarte que vamos a cumplir este acuerdo, que respetamos el acuerdo si vosotros lo respetáis», señaló Sefcovic en una comparecencia en la comisión de Comercio del Parlamento Europeo.

Se trata de la misma comisión de la Eurocámara que ayer suspendió la ratificación del pacto comercial porque considera que Estados Unidos, que desde hoy está aplicando un arancel global del 10 % a los productos extranjeros, está incumpliendo el acuerdo, imponiendo gravámenes más altos de los pactados.

Sefcovic, que desde este fin de semana ha mantenido varias conversaciones con el Secretario de Comercio de EE. UU, Howard Lutnick, y con el representante comercial , Jamieson Greer, dijo que Washington está atravesando «un periodo de transición» que podría alargarse «tres o cuatro meses» en el que «están averiguando cómo lidiar con esta sentencia realmente histórica».

El comisario dijo que tiene un contacto «intenso» con sus homólogos estadounidenses, a quienes ha pedido que respeten el acuerdo, pero al mismo tiempo, instó a la Eurocámara a dar su visto bueno al pacto, por el que la UE aceptó un arancel general del 15 % para la mayoría de productos, a cambio de que Washington exporte sus bienes industriales libres de aranceles.

«Sé que a muchos de ustedes no les gustó el acuerdo, pero honestamente, nunca escuché una solución alternativa de su parte», dijo el comisario a los eurodiputados, añadiendo que la alternativa al pacto hubiera sido una guerra comercial con Estados Unidos.

«¿Me hubieran alabado si en agosto les hubiese dicho que las negociaciones fracasaron y que entrábamos en una guerra comercial?», continuó Sefcovic.

El responsable de la política comercial de la Comisión Europea pidió a la Eurocámara que ratifique el acuerdo en el pleno de marzo para poder empezar las negociaciones interinstitucionales con los gobiernos europeos sobre la versión definitiva del texto.

Unas negociaciones en las que «como colegisladores, tendrán todas las opciones para enmendar el acuerdo», apuntó Sefcovic.

La mayoría de grupos parlamentarios quiere introducir una cláusula para suspender el acuerdo si Trump amenaza con nuevos aranceles a la UE, como ocurrió a finales de enero, durante la crisis sobre el control de Groenlandia.

También piden a Estados Unidos que rebaje los aranceles al acero y al aluminio, actualmente al 50 %. EFE

