Bruselas intensifica su apoyo a los países de la UE para evacuar y repatriar a europeos

3 minutos

Bruselas, 2 mar (EFE).- La Comisión Europea va a intensificar el apoyo a los Estados miembros para la evacuación y repatriación de europeos ante la situación en Irán y Oriente Medio y a vigilar los «posibles riesgos» para la seguridad dentro de la Unión Europea, según anunció este lunes.

Son dos de los mensajes transmitidos tras un Colegio de Seguridad, una reunión «ad hoc» en la que los comisarios europeos analizaron hoy la evolución de la situación en Ia zona y sus repercusiones para los Veintisiete.

Al término de ese encuentro, el Ejecutivo comunitario informó de que su trabajo se centrará en dos prioridades: apoyar a los Estados miembros y proteger a los ciudadanos de la UE de las consecuencias adversas de los acontecimientos en Irán y Oriente Medio.

Precisó que los esfuerzos de Bruselas se focalizarán en «intensificar el apoyo a los esfuerzos de evacuación y repatriación por parte de los Estados miembros», en particular a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE y del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, en colaboración con las delegaciones europeas.

En el ámbito de la seguridad interior, la Comisión indicó que mantendrá «una vigilancia reforzada y una estrecha cooperación con Europol y los Estados miembros en relación con los posibles riesgos».

Por otra parte, la CE indicó que está reforzando la vigilancia ante posibles interrupciones del transporte, especialmente en la zona del Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo, e intensificando la coordinación con aerolíneas, compañías navieras y autoridades nacionales.

Otro elemento analizado hoy en el Comité de Seguridad fue el posible impacto en el ámbito de la energía. Bruselas indicó que tiene previsto seguir de cerca la evolución de los precios y la oferta y convocar un Grupo de Trabajo con los Estados miembros, en colaboración con la Agencia Internacional de la Energía, «cuya primera reunión se celebrará esta semana».

Por último, en materia de migración, la Comisión aseguró que está «mejorando la preparación», a través de un seguimiento más estrecho de las tendencias y de una cooperación reforzada con las agencias de Naciones Unidas y de los países socios.

La UE adoptó una posición común el domingo sobre el conflicto en forma de una declaración de la jefa de la diplomacia de la Unión, Kaja Kallas, tras un encuentro de urgencia por videoconferencia de los ministros de Exteriores comunitarios.

Y este lunes, la Comisión Europea recalcó su condena al “régimen opresivo que ha estado matando a gente en Irán” y subrayó la postura comunitaria de llamar al respeto de la ley internacional.

“Lo que no apoyamos es el régimen opresivo que ha estado matando gente en Irán y eso va en contra de cualquier ley. Y creo que no estamos en desacuerdo con eso”, indicó la portavoz jefa de la CE, Paula Pinho, durante la rueda de prensa diaria de la institución. EFE

mb/ahg/psh