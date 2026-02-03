Bruselas investiga los subsidios de China al fabricante de turbinas eólicas Goldwind

(Actualiza con declaraciones de la Comisión Europea)

Bruselas, 3 feb (EFE).- La Comisión Europea anunció este martes una investigación en profundidad sobre el fabricante chino de turbinas eólicas Goldwin ante las sospechas de que los subsidios que le concede su país generan distorsiones en el mercado interior de la UE, según informó la institución en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario cree que las ayudas directas, preferencias fiscales y préstamos en condiciones favorables que China concede a la firma «pueden mejorar la posición competitiva de Goldwind en el mercado interior y afectar negativamente a la competencia en el suministro de turbinas eólicas y servicios relacionados en la UE».

La empresa china, que además de dedicarse a la fabricación de turbinas eólicas desarrolla actividades de investigación y desarrollo, ventas y mantenimiento, opera en la UE a través de filiales como Vensys, presente sobre todo en Alemania pero también en Francia, Polonia, Reino Unido o España, donde gestiona el parque eólico Mamut (Granada).

Esta investigación, que evalúa «todas las actividades de la firma» en Europa, está amparada por el reglamento comunitario sobre subsidios extranjeros, que fue aprobado en 2023 y faculta a la Comisión a investigar si las subvenciones recibidas por empresas de terceros países generan distorsiones dentro del bloque que pudieran romper la igualdad de condiciones en el sector donde están activas.

En este caso, las autoridades comunitarias iniciaron sus pesquisas por iniciativa propia -sin recibir antes quejas o comentarios de otros actores del sector- en abril de 2024, momento en el que pidieron información a varios fabricantes de turbinas eólicas presentes en al UE, entre ellas Goldwind.

Preguntado por si ha descartado que el resto de empresas a las que se reclamó información se hayan beneficiado de subsidios distorsionadores, el portavoz europeo de Competencia, Ricardo Cardoso, respondió que Bruselas querría «investigar más» el caso de Goldwind y en todo caso «seguirá examinando el mercado».

Al final de su investigación en profundidad, la Comisión puede zanjarla de tres formas distintas, que van desde pactar con la compañía china una serie de compromisos para «subsanar total y efectivamente la distorsión», imponer «medidas correctoras» o emitir una conclusión final sin objeciones.

En esta línea, el portavoz europeo evitó entrar en qué posibles compromisos pueden discutirse con la firma, entre ellos establecer un precio mínimo como en el caso de los coches eléctricos chinos.

«Depende realmente de la compañía bajo investigación ofrecer posibles compromisos para resolver las distorsiones», subrayó Cardoso, quien también apuntó que la institución también puede imponer medidas correctoras, estructurales o no, si Goldwind no plantea respuestas convincentes.

No obstante, Bruselas ha señalado que la apertura de una investigación en profundidad no prejuzga el resultado final de la misma, que los servicios europeos de Competencia quieren finalizar en el otoño de 2027.

«Por supuesto, esto depende de la cooperación que tengamos de parte de la compañía, algo que está fuera de nuestro control», precisó Cardoso. EFE

